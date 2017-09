SKF inaugure son centre européen d'essais

SKF Aeroengine France vient d'inaugurer à Valenciennes son centre européen d'essais à grande vitesse sur des roulements à échelle réelle.

SKF Aeroengine France vient d'inaugurer à Valenciennes son centre européen d'essais, dédié aux roulements aéronautiques grande vitesse à échelle réelle. Un bâtiment de près de 500 m2 et qui emploiera à terme 558 personnes. Le centre de SKF sera doté de huit bancs d'essai dont deux nouveaux prototypes à la fin de cette année. Et à terme, quinze bancs 4.0 d'ici 2020. Les tests pourront ainsi "se dérouler dans des conditions représentatives de fonctionnement et d'environnement, sur des roulements de palier d'arbre moteur, de boites d'accessoires ou de transmissions avant leur montage sur avion ou hélicoptère", souligne SKF.

Au delà des technologies liées aux roulements, le centre d'essais permettra aussi "d'accélérer la montée en maturité de technologies avancées comme celles liées aux capteurs et au traitement du signal". Il sera complété par d'autres moyens dans les trois ans à venir "pour augmenter la représentattivité, la fiabilité et les exigences de répétabilité requises par les grands donneurs d'ordres et réduire le cycle de développement des roulements qui, par leur criticité dans un moteur ou une transmission, reste significatif".

"La programmation du développement des futurs moyens d'essais sera effectuée en alignement permanent avec les feuilles de route de nos clients, maus aussi avec le programme européen Cleansky 2, pour lequel SKF a été sélectionné sur plusieurs thématiques", souligne Yves Mahéo, directeur Développement produit aéronautique de SKF.