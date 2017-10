Six A-29 Super Tucano supplémentaires pour l'Afghanistan

Embraer Defense and Security a annoncé le 25 octobre avoir remporté un contrat avec l'US Air Force (USAF) afin de livrer six A-29 Super Tucano supplémentaires à l'Afghanistan. Le montant de la vente n'a pas été dévoilé.

Cette nouvelle commande porte à 26 le nombre total d'A-29 Super Tucano produits par Embraer à destination de l'Afghanistan. Douze sont dédiés aux missions de combat et sept à l'entraînement. Suite au crash d'un Super Tucano en mars dernier, 19 appareils sont en service. Ce contrat, qui inclut l'entraînement des pilotes et mécaniciens, fait partie d'un programme américain plus large visant à renforcer les capacités des forces aériennes afghanes (AAF).

Les quatre premiers Super Tucano sont arrivés en Afghanistan début 2016. Ces appareils sont principalement utilisés pour mener des missions de reconnaissances, d'attaque et pour l'entraînement des pilotes. Ils s'avèrent particulièrement efficace pour les opérations de lutte contre les guérillas. Le président d'Embraer, se félicitant de ce nouveau contrat, a ainsi déclaré, à propos des Super Tucano, qu'il s'agissait de « la solution la plus éprouvée, fiable et rentable pour les opérations de contre insurrection ». Par ailleurs, l'A-29 semble très bien s'adapter à la géographie de l'Afghanistan. « Sa capacité à opérer en terrain complexe, dans des climats extrêmes et dans des localisations austères » ont permis aux forces aériennes afghanes de mener de nombreuses missions, précise Embraer.

Les A-29 vont venir moderniser la flotte d'aéronefs afghane qui se fait vieillissante. Les Super Tucano, équipés de systèmes électroniques modernes, remplacent une partie des Mi-35. Cet hélicoptère est utilisé pour mener des missions de transport et d'appui aérien rapproché.