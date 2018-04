SITA propose une solution pour pister les bagages

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Cette année, l'entrée en vigueur de la résolution 753 de IATA, qui a pour but d'encourager les compagnies aériennes à réduire davantage les mauvaises manipulations en mettant en oeuvre un suivi intersectoriel pour chaque bagage, devrait encore améliorer cette performance. SITA en prévision de cette entrée en vigueur a déployé un nouveau système baptisé "BagJourney" qui est déjà utilisé par Aeroflot, Alitalia, Delta, Qatar et tout récemment Bahamasair. Ce système grâce au recours à des multiples sources de données, permet une vue de bout en bout de l'acheminement des bagages.

Selon l'édition 2018 du SITA Baggage Report, il y a eu depuis 2007 une chute de 70% du nombre d'erreurs d'acheminements et d'incidents. En 2017, sur un total de 4 milliards de voyageurs aériens, le nombre d'erreurs ou d'incidents est tombé à 5,57 bagages pour 1000 passagers. Malgré cette excellente performance, le coût total lié aux erreurs d'acheminements de bagages a atteint 2,3 milliards de dollars.

Les compagnies aériennes, d'année en année, réduisent leur taux de bagages mal acheminés (qui recouvrent les bagages retardés, endommagés ou volés et enregistrés par une compagnie aérienne ou par sa compagnie de manutention au nom du passager concerné et qui sont traités comme des réclamations).

