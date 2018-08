Singapour souhaite accompagner l'essor des drones

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le 23 juillet, Future Flight Consoritum a annoncé avoir été sélectionné par l'autorité de l'aviation civile et le ministère des transports de Singapour afin de développer un système de gestion de l'espace aérien pour permettre l'insertion des drones en environnement urbain.

