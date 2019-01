Singapour sélectionne le F-35

Singapour a désigné le F-35 comme successeur de ses F-16.

Dans un court communiqué de presse, le ministère de la défense singapourien a annoncé sa volonté d'acquérir l'avion de combat Joint Strike Fighter F-35 de Lockheed Martin pour rempalcer ses F-16 : "Le F-16 sera retiré du service peu après 2030 et le F-35 a été identifié comme la meilleure solution pour le remplacer et maintenir les capacités de l'armée de l'air singapourienne".

Cette décision a été prise suite à une évaluation technique réalisée par la RSAF (Republic of Singapore Air Force) et la DSTA (Defence Science and Technology Agency). Cette évaluation a également déterminée qu'il sera nécessaire d'acquerir en premier lieu un petit nombre de F-35 afin de réaliser des essais plus poussés avant de décider d'acquérir plus d'appareils. Le communiqué annonce l'ouverture prochaine de négociations avec les Etats-Unis concernant cette possible acquisition. Singapour deviendrai ainsi le 13e client du F-35 après les Etats-Unis, l'Australie, le Danemark, Israël, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège, la Corée du Sud, la Turquie, le Royaume-Uni et la Belgique.

L'acquisition du F-35 par Singapour était évoquée depuis plusieurs années.