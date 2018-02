Singapour Airshow 2018 : Bell livre ses premiers Jet Ranger X au Japon

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

C'est également la première vente d'hélicoptères commerciaux au Vietnam pour Bell, puisque l'hélicoptériste a signé un accord de vente avec Vietnam Helicopter Corporation et sa filiale, Northern Vietnam Helicopter Company (VNH North), pour deux Bell 505 Jet Ranger X.

Bell Helicopter a annoncé la livraison de deux Bell 505 Jet Ranger X à l'opérateur Seco International. Ce sont les premiers appareils de ce type à être livrés à un client japonais qui seront utilisés pour le transport de passagers, le tourisme, la photographie aérienne et la télédiffusion. Ce sont les deux premières machines sur un total de dix commandées en mars 2015 par Seco.

