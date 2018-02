Singapore Airshow 2018 : un hôtel s'achète deux ATR 42

Berjaya Hotels & Resorts utilisera ses ATR 42-500 pour lancer des services aériens sur l'île de Redang en Malaisie où sont situés deux de ses hôtels.

La chaîne hôtelière Berjaya Hotels & Resorts vient de s'acheter deux ATR 42-500 sur le marché de l'occasion pour mettre en place des services aériens entre Kuala Lumpur et l'île de Redang en Malaisie où elle dispose de deux établissements. Les appareils, aménagés pour 36 passagers, seront exploités par une société-soeur, Berjaya Air. Le président de Berjaya Hotels & Resorts explique son choix de l'ATR 42-500 pour plusieurs raisons : la capacité de l'avion correspond aux besoins, la capacité de l'ATR de décoller et atterrir sur des pistes courtes (la piste de l'île ne mesure que 1 100 mètres de long) et une assistance de proximité en matière de MRO et de logistique pièces détachées. Assurer des vols au départ de Singapour vers l'île de Redang est dans les objectifs de la chaîne hôtelière, d'autant que l'aéroport de Seletar va devenir la plate-forme dédiée aux turbopropulseurs.