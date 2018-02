Singapore Airshow 2018 : Thales va équiper Garuda Indonesia en IFE

Le système de divertissement à bord AVANT équipera 14 Airbus A330neo, qui devraient arriver en flotte en 2019.

Thales InFlyt Experience pousse ses pions en Asie du Sud-Est. Lors du salon aéronautique de Singapour, la filiale IFE de l'équipementier français a signé un contrat avec la compagnie nationale indonésienne Garuda pour équiper 14 Airbus A330neo avec son système de divertissement à bord AVANT. C'est la première fois que Thales signe avec Garuda Indonesia. Le système AVANT présente notamment de nouveaux moniteurs haute définition ultra légers pour les passagers de classe économique et de classe affaires. Il fonctionne sur la base d'une plateforme Android ouverte, avec de multiples langues disponibles et des applications embarquées, comme une carte 3D interactive, une liseuse et bien d'autres.

Les passagers affaires et première bénéficieront en outre d'une télécommande Avii de dernière génération et à contrôle digital, pour selectionner, gérer et personnaliser leur expérience et l'offre multimédia disponible. Garuda Indonesia devrait prendre livraison des premiers A330neo à partir de 2019.