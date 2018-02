Singapore Airshow 2018 : Singapour aura aussi son cluster drones

Il n'y a pas qu'en France qu'une filière drones est en train de se construire. A Singapour aussi où le gouvernement vient de décider d'une zone dédiée pour faciliter l'usage de drones en milieu urbain.

Dans quelques mois, Singapour aura son propre cluster drones avec une zone dédiée dans le quartier de Buona Vista au nord de l'île. L'annonce a été faite par le ministre singapourien des Transports, Khaw Boon Wan, pendant le Singapore Airshow 2018. Objectif : regrouper en un seul endroit instituts de recherche, start-ups, utilisateurs de drones pour bâtir une filière dédiée aux applications des drones en milieu urbain. Pour la ville-Etat de plus en plus urbanisée et limitée par un espace aérien restreint, la problématique est la suivante : comment dépasser ces contraintes tout en essayant de capitaliser sur une filière drones dont l'utilité se confirme de mois en mois.

Airbus est d'ores et déjà dans la boucle du projet avec la société singapourienne ST Aerospace ainsi que l'Institut de recherche en gestion du trafic aérien de l'Université technologique de Nanyang. Dans la future zone dédiée seront aussi dispensées des formations de futurs pilotes de drones. Une somme de 3,6 M€ est d'ores et déjà prévue sur les cinq prochaines pour le financement de bourses afin de former des télé-pilotes à l'utilisation de drones en milieu urbain avec en arrière-plan des applications diverses et variées.....