Singapore Airshow 2018 : Sichuan Airlines veut de l'Airbus A350

Airbus a d'ores et déjà deux futurs contrats à enregistrer pour l' Airbus A350 sur l'année 2018. La compagnie aérienne chinoise Sichuan Airlines, filiale de China Southern Airlines, s'est en effet engagée sur dix Airbus A350-900. Une lettre d'intention ou un protocole d'accord qui se transformera en commande ferme dans les prochains mois. S'ajoutent les 20 Airbus A350-900 sur lesquels s'est aussi engagée Turkish Airlines qui a également pris cinq options. La famille A350 compte pour l'instant cinq clients en Chine pour un total de 111 exemplaires : Air China (10), Cathay Pacific Airways (46), China Eastern (20), China Southern (20) et Hong Kong Airlines (15)

