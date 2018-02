Singapore Airshow 2018 : SIA reste avec Safran sur les A380

Safran Electrical Power continuera à assurer le soutien d'équipements électriques des Airbus A380 de Singapore Airlines.

Singapore Airlines reste avec Safran Electrical & Power pour le soutien d'équipements électriques de ses Airbus A380. Un contrat renouvelé pour dix ans et qui inclut la maintenance, l'accès au service et au stock d'équipements de rechange situés à Singapour. Sans oublier un service logistique porte à porte. Safran Electrical & Power accompagne Singapore Airlines depuis l'entrée en service des Airbus A380 dans sa flotte. "Ce contrat long terme nous amènera à proposer de nouveaux types de services pour continuer à améliorer et innover le soutien aux opérations des Airbus A380 de Singapore Airlines", s'est félicité Alain Berger, directeur commercial, services et programmes de Safran Electrical & Power.