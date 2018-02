Singapore Airshow 2018 : Nexeya s'associe à une Université singapourienne

Nexeya a scellé un partenariat avec l'Université singapourienne NTU pour installer une imagerie radar sur un nano-satellite. Reste à entraîner la DGA, le CNES et l'Economic Development Board de Singapour.

La société française Nexeya et l'Université singapourienne NTU ont profité du Singapore Airshow pour signer un protocole d'accord qui formalise le travail qu'ils ont réalisé ensemble depuis un an autour d'un système d'imagerie radar à bord d'un nano-satellite. "Singapour est un pays où la météo est très changeante avec beaucoup de nuages la moitié du temps où il fait jour", raconte Nicolas Multan, directeur de l'activité systèmes spatiaux de Nexeya. "Le SAR peut s'affranchir des nuages mais il faut pour cela bien définir la puissance", poursuit-il. Les équipes de Nexeya et de la NTU sont partie sur un démonstrateur ayant pour base un nano-satellite.

"Ils apportent leurs performances radar et nous nos performances plate-formes. Après, il a fallu trouver un compromis car leurs exigences au niveau des puissances étaient trop fortes", explique Nicolas Multan. Maintenant, il s'agit pour les deux partenaires d'aller trouver des financements. A Nexeya de convaincre la DGA et le CNES et à la NTU de faire de même auprès de l'Economic Development Board de Singapour.