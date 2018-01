Singapore Airshow 2018 : l'Airbus A350-1000 y sera

Dans le cadre de sa tournée mondiale d'une durée de trois semaines, un des Airbus A350-1000 d'essais fera escale au Singapore Airshow qui se déroulera du 6 au 11 février. Air & Cosmos aussi.

C'est parti. Un des trois exemplaires d'essais de l'Airbus A350-1000, le MSN 065, a décollé de Toulouse, ce vendredi 26 janvier, pour une tournée de démonstration au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique qui durera trois semaines. Propulsé par ses moteurs Rolls-Royce Trent XWB-97 et équipé d'une cabine passagers complète avec 40 fauteuils-couchettes en classe affaires, 36 sièges en Economie Plus et 219 sièges en classe Economie, soit un total pour 295 passagers alors que l'avion peut monter jusqu'à 365, l'Airbus A350-1000 MSN065 va parcourir 55 500 km avec des escales à Doha, Mascate, Hong Kong, Séoul, Taipei, Hanoi, Singapour (du 6 au 8 février), Bangkok, Sydney, Auckland, Tokyo et Manille. L'Airbus A350-1000 a d'ores et déjà pour clients en Asie-Pacifique Asiana Airlines (10 exemplaires commandés), Cathay Pacific Airways (20) et Japan Airlines (13). Au Moyen-Orient, les clients sont Etihad Airways (22) et Qatar Airways (37). Cette dernière est client de lancement et doit réceptionner son premier exemplaire au mois de février prochain. Une livraison initialement prévue pour le mois de décembre 2017 mais repoussée en raison de la complexité d'installation que posent les nouveaux sièges classe Affaires de Qatar Airways qui est en train de révolutionner ce marché avec sa Qsuite.