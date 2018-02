Singapore Airshow 2018 : L'aéroport de Seletar sera dédié aux ATR

L'aéroport de Seletar à Singapour va devenir la plate-forme dédiée aux vols de turbopropulseurs régionaux. Une bonne nouvelle pour les ATR 72 de Firefly et de Malindo Air.

A la fin de cette année, tous les vols commerciaux en turbopropulseurs régionaux atterriront à et décolleront de l'aéroport de Seletar à Singapour. Face à la congestion croissante de l'aéroport de Changi, la société gestionnaire des deux plate-formes a décidé de transférer tous les vols de turbopropulseurs sur Seletar. Dans ce but, un terminal passagers dédié est en cours de construction. La surface utile sera de 9 000 m2 dont 500 m2 seront réservés aux passagers de jets d'affaires. Une bonne nouvelle pour ATR qui compte deux clients en Malaisie dont l'un Firefly qui exploite déjà des ATR 72-500 sur Singapour. Sans oublier Malindo Air qui trouvera là l'occasion d'y poser ses ATR 72-600

L'aéroport de Seletar est actuellement dédié à l'aviation d'affaires et cette dernière va donc devoir apprendre à partager avec des compagnies aériennes. Firefly n'a en effet jamais caché qu'elle ne pouvait effectuer plus de vols sur Singapour, malgré la demande, en raison de l'encombrement de l'aéroport de Changi. Avec un aéroport dédié, la donne change et permet aussi au concurrent Malindo Air de s'y poser. Avec en arrière-plan, la volonté du gouvernement de Singapour de susciter les vocations et donc la multiplication des vols régionaux en turbopropulseurs de et vers Singapour. Une source de revenus supplémentaires et qui s'annonce pour ATR comme une superbe vitrine commerciale en Asie du Sud-Est.