Singapore Airshow 2018 : BOC Aviation reprend du PW1100G

Le loueur BOC Aviation garde toute sa confiance à Pratt & Whitney en repassant commande au Singapore Airshow 2018 pour des moteurs PW1100G-JM destinés à propulser douze Airbus A320neo et A321neo supplémentaires. BOC Aviation a déjà pris du Pratt & Whitney PW1100G-JM puisque le loueur a livré son premier Airbus A320neo équipé de Pratt & Whitney à la compagnie aérienne russe S7 Airlines en juillet 2017. BOC Aviation a commandé 63 appareils de la famille Airbus A320neo se répartissant en 53 A320neo et 15 A321neo. Un portefeuille qui sera entièrement livré d'ici à la fin 2021, indiquait le loueur en mai 2017.

