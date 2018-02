Singapore Airshow 2018 : Bangkok Airways reprend des ATR 72-600

La compagnie thaïlandaise Bangkok Airways et ATR ont profité du salon aéronautique de Singapore pour finaliser un contrat pour l'achat de quatre ATR 72-600 supplémentaires. La commande est évaluée à plus de 100 M$ US, et permettra à la compagnie thaïlandaise de poursuivre la modernisation et l'harmonisation de sa flotte. Aujourd'hui, Bangkok Airways exploite une flotte de 15 appareils ATR, soit neuf ATR 72-600 et six ATR 72-500, qui seront progressivement remplacés par les nouveaux modèles de la série ATR 72-600. La livraison des quatre avions supplémentaires, configurés en 70 sièges, devrait s'étaler entre octobre 2018 et mars 2019.

Depuis 2007, le nombre d'ATR exploités dans les pays de l'ASEAN (Vietnam, Cambodge, Birmanie, Laos, Indonésie, Thaïlande, Singapour, Malaisie, Brunei, Philippines) a été multiplié par cinq, passant de 50 à 250. "Les appareils ATR ont permis de créer 70 nouvelles liaisons l'année dernière en Asie. Une prouesse qui a généré plus d'un million de sièges supplémentaires et de nouvelles opportunités de revenus pour les compagnies qui exploitent ces appareils", explique Christian Scherer, président exécutif d'ATR.