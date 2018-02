Singapore Airshow 2018 : Airbus choisit Thales pour sa MRO en Asie

Pendant sept ans, Thales sera le sous-traitant MRO d'Airbus en Asie-Pacifique pour tous les composants avionique des familles Airbus.

Airbus a choisi Thales comme sous-traitant MRO en Asie-Pacifique pour tous les composants avionique de ses familles moyen et long-courriers. Le contrat entre Airbus et Thales court sur une période de sept ans. Les réparations seront menées depuis le pôle régional MRO de Thales à Singapour. Le site, qui a été étendu récemment jusqu'à une surface utile de près de 1 000 m2, est capable de traiter plus de 40 000 composants par an. Le site emploie plus de 120 personnes.