Singapore Airshow 2018 : 20 Airbus A320/A321 à reconvertir pour EFW

Lancé en 2009, puis suspendu en 2011, et relancé en 2015, le programme de reconversion d'Airbus A320/A321 en avions cargos vient d'enregistrer ses premières commandes.

Le Singapore Airshow 2018 a été l'occasion pour EFW, la joint venture entre Airbus et le singapourien ST Aerospace d'engranger deux contrats pour leur programme de reconversion d'Airbus A320 et A321 en avions cargos sous les désignations A320P2F et A321P2F (P2F pour passenger to freighter). La société Vallair, qui déploie ses activités dans la MRO, le démantèlement d'avions, de moteurs et le courtage de pièces et composants, est devenu le client de lancement de l' Airbus A321P2F avec une commande pour dix exemplaires avec première livraison d'ici à la fin 2019. De son côté, le chinois Guangdong Aerocity s'est engagé sur dix A320P2F avec une lettre d'intention qui court jusqu'à la fin de cette année.

Lancé en 2009, puis suspendu en 2011, le programme de reconversion des A320/A321 en avions cargos a été relancé en 2015 dans le cadre du partenariat avec le singapourien ST Aerospace dont la participation au capital d'EFW est passée de 35% à 55%, Airbus détenant les 45 % restants. L'A321P2F a une capacité de 14 positions (de containeurs et/ou palettes) sur le pont principal et de dix autres en soutes. Ce qui lui donne la capacité de prendre 27,9 tonnes de fret sur une distance de 2 300 milles nautiques (4 200 km). L'A320P2F peut, quant à lui, prendre jusqu'à 21 tonnes.

L'A321P2F s'affiche clairement pour l'avion de remplacement du Boeing 757 Fret dont plusieurs dizaines d'exemplaires sont toujours en service dans les flottes des géants américains du fret express. Airbus évalue le marché à plus de 600 avions sur les vingt prochaines années.