Singapore Airlines va transférer des routes de Silk Air vers Scoot

Comme elle l'avait annoncé en mai 2018, Singapore Airlines vient de préciser qu'elle allait transférer progressivement des lignes de Silk Air vers Scoot dans le cadre de la fusion de plusieurs des activités de ses filiales.

"Nous sommes maintenant a mi-chemin de notre plan de transformation et les annonces faites aujourd'hui représentent un développement important", a déclaré Goh Choon Phong, le patron de Singapore Airlines.

Entre avril 2019 et la seconde moitié de l'année 2020, Silk Air va ainsi transférer pas moins de dix sept lignes au départ de Singapour à Scoot Airlines : vers Luang Prabang et Vientiane au Laos, vers Coimbatore, Trivandrum et Visakhapatnam en Inde, vers Changsha, Fuzhou, Kunming et Wuhan en Chine, vers Chiang Mai en Thailande, vers Kota Kinabalu en Malaisie, et vers Balikpapan, Lombok, Makassar, Manado, Semarang et Yogyakarta en Indonésie.

Parallèlement, Silk Air reprendre quatre routes opérées par Scoot : les lignes de Shenzhen en Chine et Kochi en Inde durant l'année 2019. Silkair reprendra aussi deux autres lignes indiennes : Bangalore en mai 2019 et Chennai en mai 2020.