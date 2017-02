Singapore Airlines s'engage sur 20 Boeing 777-9

Singapore Airlines vient de rejoindre les clients des Boeing 777-8 et 777-9 avec un engagement sur 20 exemplaires de la version 777-9 et en profite pour prendre 19 Boeing 787-10 de plus. Montant du futur contrat : 13,8 Md$, options non incluses puisque qu'il faut ajouter six options sur les Boeing 777-9 et six autres sur les 787-10. La compagnie aérienne avait déjà commandé 30 Boeing 787-10. Fort possible que la signature du contrat se fasse lors de l'édition du Salon du Bourget qui se déroulera en juin prochain. Singapore Airlines deviendra alors le troisième client asiatique des Boeing 777-8/9 puisque Cathay Pacific Airways a signé la première pour 21 exemplaires en décembre 2013, suivie de All Nippon Airways en juillet 2014 pour 20 exemplaires.

Les trois principales compagnies aériennes du Golfe restent néanmoins les principaux clients avec un total de 235 exemplaires, soit 72 % du total des commandes qui s'élèveront à 326, une fois le contrat signé par Singapore Airlines. Les Boeing 777-8/9 ne comptent pour l'instant qu'un seul client européen, Lufthansa qui en a pris 20. Reste un client mystère pour 10 exemplaires commandés lors de l'édition 2015 du Salon du Bourget. Air France/KLM ?