Singapore Airlines immobilise des Boeing 787-10

La découverte de fissures prématurées sur des aubes du moteur Rolls-Royce Trent 1000 TEN a conduit Singapore Airlines à clouer au sol deux de ses neuf Boeing 787-10. Ces fissures ont été découvertes lors d'une inspection de routine. Et en attendant la dépose des moteurs affectés et la pose de nouveaux moteurs, Singapore Airlines a donc immobilisé les appareils concernés avec pour conséquence des perturbations dans son programme de vols. La compagnie aérienne travaille avec les équipes de Rolls-Royce pour réaliser des inspections préventives sur tous les appareils du groupe équipés du Trent 1000 TEN .

