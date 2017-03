Singapore Airlines et Silk Air entrent un peu plus en Inde

La compagnie singapourienne (SIA) et sa filiale ont conclu un partage de codes avec Vistara, elle même née d'un société commune entre l'indien Tata et SIA.

Singapore Airlines et sa filiale régionale Silk Air ont annoncé qu'elles avaient conclu un accord de partages de codes avec la compagnie Vistara pour s'implanter plus avant en Inde. Cette dernière a opéré son vol inaugural en 2015 entre Delhi et Mumbai et est née d'une société commune entre le groupe industriel indien Tata Sons et Singapore Airlines.

Selon l'accord, SIA mettra son code ("SQ") sur les vols au-delà de Mumbai et New Delhi vers dix destinations en Inde. Par ailleurs, Silk Air mettra son code "MI" sur les vols de Vistara au delà de Bangalore et Kolkata vers six destinations en Inde.

Le partenariat inclut aussi une réciprocité des programmes de fidélité KrisFlyer (Singapore Airlines et Silk Air) et Club Vistara.