Singapore Airlines et Scoot vont connecter avec Easyjet

Les deux compagnies vont intégrer la plateforme de correspondances "Worldwide by Easyjet" pour connecter l'Europe et l'Asie du sud-est.

Après Thomas Cook, Norwegian, WestJet, Loganair, La Compagnie, Corsair, Neos et Aurigny Air Services, Singapore Airlines et sa filiale low cost Scoot sont les deux dernières à avoir annoncé leur arrivée sur la plateforme de correspondances d'Easyjet, "Worldwide by Easyjet".

La clientèle d'Easyjet pourra accéder à des vols long-courriers assurés par Singapore Airlines depuis Milan Malpensa et par Scoot depuis Berlin Tegel. La mise en relation des lignes devrait intervenir d'ici la fin de l'année.

C'est donc maintenant dix compagnies aériennes qui vont permettre aux passagers d'accéder à des vols longs-courriers vers plus de 100 destinations. Plus de 53 millions de clients pourront connecter leurs vols Easyjet à ceux d'autres compagnies (Amérique du Nord, Caraïbes, Afrique, Océan Indien et bientôt Asie du Sud-Est; ou à d'autres vols d'Easyjet.