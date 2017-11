Singapore Airlines dévoile ses nouvelles cabines A380

Les nouvelles classes seront présentes sur les prochains très gros porteurs que SIA recevra à partir de novembre (5 nouveaux appareils qui en remplacent cinq autres qui quittent la flotte) avec la ligne Singapour-Sydney qui sera d'abord équipée.

C'est au Suntec de Singapour, centre de congrès situé en plein centre de la métropole asiatique, que Singapore Airlines a dévoilé ses nouvelles cabines qui équiperont prochainement l'ensemble de sa flotte A380.

Pour finaliser ces nouvelles cabines, SIA a travaillé pendant quatre ans et investit au total la somme de 850 millions de dollars. Elles entreront en service le mois prochain sur la ligne Singapour-Sydney qui accueillera le premier des cinq nouveaux A380 qui doivent arriver dans la flotte jusqu'au mois d'octobre 2018. Ils remplaceront les cinq premiers A380 à quitter la flotte de SIA et qui seront rétrocédés au loueur Dr Peters Group. A compter de novembre 2018 jusqu'à la fin de l'année 2020, les quatorze autres A380 seront modifiés avec les nouvelles cabines.

Le nouvel A380 de Singapore Airlines sera configuré avec 471 sièges répartis en quatre classes : six Suites première et 78 sièges de classe affaires sur le pont supérieur, ainsi que 44 sièges en classe Premium Economy et 343 sièges en classe économique installés sur le pont principal.

Les six Suites de la première classe ont été conçues par Pierrejean Design Studio et fabriquées par Zodiac Seats UK. Chaque suite est équipée d'un lit parfaitement horizontal séparé du fauteuil en cuir inclinable, qui peut être escamoté quand il n'est pas utilisé pour libérer plus d'espace dans la suite. Pour les couple voyageant ensemble, les lits dans les deux premières suites de chaque allée peuvent être convertis en lit double. Chaque suite dispose par ailleurs d'un écran haute définition tactile de 32 pouces (81 cm) pouvant pivoter et de deux toilettes dont une avec un comptoir-meuble assis. L'espace de la suite est de 3,5 m2 et peut monter à 10 m2 avec les deux suites couplées deux à deux.

La classe affaires est conçue par JPA Design au Royaume-Uni et fabriquée par JAMCO Corporation au Japon. Le siège a une assise de 25 pouces (63,5 cm) et se transforme en un lit plat de 78 pouces (1,93m). Les écrans tactiles sont de 18 pouces (46 cm). La configuration de la cabine est en 1-2-1, qui garantit un accès au couloir.

Le siège de Premium Economy est conçu par JPA Design et fabriqué par l'équimentier allemand ZIM Flugsitz GmbH. Il mesure 19,5 pouces de large (46 cm) et permet une inclinaison de huit pouces. L'espace entre les rangées (pitch) est de 38 pouces (97 cm). Elle est équipée d'un écran full HD de 13,3 pouces (34 cm)

Le siège de la classe économique a été quant à lui conçu et fabriqué par l'allemand Recaro, sur la base du CL3710. Mais il a des particularités comme un appui-tête réglable avec six positions et un écran tactile de 11,1 pouces (28 cm).

Pour l'ensemble des sièges, le fournisseur IFE est Panasonic (eX3) qui permet notamment grâce à un enregistrement sur l'appli Companion de SIA de présélectionner à l'avance un choix de vidéos, de programmes télés ou de musiques. Il est aussi possible grâce au système des "bookmarks" de stopper la vision d'un film et de la reprendre sur un autre vol en entrant dans le système sa référence personnelle. Cette fonctionnalité s'adresse surtout aux voyageurs fréquents mais la mise en mémoire peut durer jusqu'à six mois.