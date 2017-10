Singapore Airlines confirme ses Boeing 777-9 et 787-10

C'est à la Maison Blanche que Singapore Airlines a officialisé sa commande pour 20 Boeing 777-9 et 10 Boeing 787-10. Un contrat de 13,8 Md$ qui conforte la nouvelle famille 777.

La commande de Singapore Airlines pour 20 Boeing 777-9 et 10 Boeing 787-10 a été finalisée à la Maison Blanche, ce 23 octobre, en présence du Président des Etats-Unis, Donald Trump; et le Premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong. D'un montant de 13,8 Md$, prix catalogue; le contrat comporte également six options pour chaque modèle. Singapore Airlines avait passé une première commande pour 30 Boeing 787-10. Les appareils seront mis en service sur le réseau régional de Singapore Airlines. Les Boeing 777-9 seront, quant à eux, déployés sur le long-courrier. Les appareils étaient d'ores et déjà dans le carnet de commandes de Boeing sur la ligne "clients non identifiés" pour un total de 30 exemplaires. Restent donc 10 Boeing 777-8 ou 777-9 commandés par un client qui veut toujours rester anonyme.

Pour autant, le Moyen-Orient reste le principal marché de la nouvelle famille 777-8/9 avec les 150 exemplaires d'Emirates, les 60 de Qatar Airways et les 25 d'Etihad. L'Asie-Pacifique s'affirme comme le deuxième plus important. Les 20 de Singapore Airlines s'ajoutent aux 21 de Cathay Pacific Airways et aux 20 de All Nipppon Airways.