Singapore Air Show : La RSAF pourrait évaluer le F-35

La force aérienne singapourienne a renouvelé sont intérêt pour le chasseur de Lockheed Martin. La presse locale évoque une possible évaluation du chasseur.

La RSAF (Republic of Singapore Air Force) est à l'honneur cette année au Singapore Airshow. La force aérienne locale célèbre son 50eme anniversaire et profite du salon pour lancer des célébrations qui devraient se poursuivre toute l'année. Cet anniversaire est aussi l'occasion d'évoquer le futur de la RSAF. Selon la presse locale l'état major de la RSAF a renouvellé son intention d'acquérir le F-35 et pourrait demander à évaluer l'appareil dit de cinquième génération.

Singapour est déjà un client régulier des Etats-Unis. Sa force aérienne très moderne opère notamment des F-15SG de Boeing et des F-16 C et D de Lockheed Martin.

L'intérêt de la RSAF pour le F-35 n'est pas nouveau. En 2003 Singapour avait été associé au programme en tant que "Security Co-operation Participant (SCP)" Depuis l'intérêt de la RSAF pour le F-35 a été souvent rappelé. Plusieurs sources ont évoqué la possibilité d'acquérir douze appareils. Cependant la cité état prend son temps. Elle dispose de F-16D et F-15SG très récents et il n'y à donc pas d'urgence à renouveler la flotte.

Les Etats-Unis poursuivent cependant leur campagne de séduction. Le F-35B est présent au salon pour la première fois (Deux F-35B des Marines sont présentés au sol mais pas en vol). A noter également la venue cette année du responsable des ventes militaires du département d'état américain.