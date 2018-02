Singapore Air Show 2018 : Les Philippines s'équipent de Bell 412EPI

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L'hélicoptère Bell 412EPI a déjà séduit plusieurs pays. Les gardes-côtes canadiens en possèdent sept. Le Japon a passé commande pour un appareil en 2016, qui sera utilisé pour les missions d'aide humanitaire et de lutte contre les incendies. La République Tchèque s'est également équipée de cet appareil pour ses forces de police.

L'acquisition de ces seize hélicoptères fait partie d'un plan général aux Philippines visant à moderniser les capacités des forces armées du pays. Les Bell 412 seront utilisés pour des missions de recherche et sauvetage, d'aide humanitaire et de transport. Ils peuvent ainsi emporter jusqu'à 14 personnes.

La valeur du contrat et l'échéance des livraisons n'ont pour le moment pas été spécifiés. Toutefois, Bell Asia a déclaré : « Bell Helicopters a été un composant clé pour la Philippine Air Force dans le passé et nous espérons pouvoir livrer ces appareils rapidement ». Rappelons que les Philippines sont un client fidèle de Bell. Après avoir opéré le Bell H-13 Sioux, entré en service en 1955, la PAF s'est équipée de Bell UH-1H dans les années 60. En 1994, les Philippines ont alors reçu deux Bell 412 puis huit Bell 412EP en 2015.

