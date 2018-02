Singapore Air Show 2018 : Le JASSM-ER déclaré opérationnel sur F-15E

La dernière évolution du missile de croisière de Lockheed Martin a été déclarée pleinement opérationnelle sur le chasseur F-15E. Il a aussi été intégré sur B-1B et sera intégré sur F-16 et B-52.

Lockheed Martin a annoncé le 6 février 2018 que son missile de croisière JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile Extended Range) a été déclaré opérationnel sur F-15E. Selon l'industriel américain, le missile pourra donc être mis en oeuvre par les appareils de l'US Air Force et des autres pays équipés du Strike Eagle. Cela devrait comprendre les F-15SG singapouriens.

Le JAASM-ER est la dernière variante de ce missile missile de croisière qui dans sa version initiale pèse un peu plus de 1 000 kg pour une portée annoncée de plus de 370 km. La version ER aurait une portée deux fois et demie plus importante. Le JASSM est doté d'un guidage laser, inertiel et GPS. L'ogive est conçue pour la pénétration d'objectifs durcis. D'après Lockheed Martin, plus de 2 150 de ces missiles ont déjà été livrés. L'US Air Force a commandé pour l'instant 910 JASSM-ER.

Le JASSM-ER a également déjà été intégré sur B-1B. Des travaux sont en cours pour intégrer l'arme sur F-16 C/D et sur B-52H (En soute et sous voilure).