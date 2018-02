Singapore Air Show 2018 : Bientôt trois prototypes pour le Gripen E

Selon Saab, le programme de développement du Gripen E se poursuit de façon nominale. Le groupe Suédois reste ambitieux en Asie où le Gripen pourrait trouver de nouveaux clients.

Grâce à l'armée de l'air thaïlandaise le chasseur Gripen est cette année présent, pour la première fois, au salon de Singapour. L'appareil est présenté à la fois au sol et en vol. Saab est aussi bien présent pour faire la promotion de son catalogue de produits défense. En particulier de son chasseur et de ses avions de surveillance Global Eye et Swordfish.

L'industriel suédois est en discussion avec les Philippines, la Malaisie et l'Indonésie pour une éventuelle fourniture du Gripen. En Malaisie, Saab a proposé il y a quelques mois une solution de location d'appareils afin de s'adapter aux contraintes budgétaires locales. Il semble aujourd'hui que l'acquisition d'un nouveau type de chasseur ne soit pas plus la priorité de Kuala Lumpur. Aux Philippines, un besoin a été exprimé mais aucun appel d'offre n'a été lancé. Saab attend d'ailleurs aussi qu'un appel d'offre soit officiellement lancé en Inde pour un chasseur monomoteur. Les représentants du groupe suédois estiment que la situation pourrait évoluer au cours de l'année 2018. Le Gripen M, version navale de l'appareil, a par contre été officiellement proposé pour répondre au besoin de la Marine indienne.

En Suède, le développement du Gripen E se poursuit. Entre son premier vol en juin 2017 et le mois d'octobre de l'année dernière, le prototype n°39-8 a effectué une vingtaine de vol. Il a depuis été équipé d'un ensemble de capteurs nécessaires à la poursuite des tests. Des essais au sol sont en cours avec notamment l'emport de réservoirs pendulaires et d'armement. La prochaine campagne d'essais en vol devrait se concentrer sur l'emport de ces charges externes.

Les deux prototypes suivants (39-9 et 39-10) sont en cours d'assemblages et devraient être prochainement disponibles pour des essais. Le 39-10 sera utilisé pour les essais des systèmes tactiques. Saab annonce également que le premier Gripen E de série est déjà en cours de production.