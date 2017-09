Sikorsky produira deux S-70i Black Hawk pour Los Angeles

Sikorsky a annoncé le 7 septembre avoir reçu un contrat pour la production d'hélicoptères S-70i Black Hawk à destination du service de lutte contre les incendies du conté de Los Angeles. Le montant du contrat n'a pas été dévoilé.

Ces deux hélicoptères multi-missions seront remis au conté de Los Angeles en décembre 2017. Ils seront modifiés pour être livrés en configuration Fire Hawk, adaptée à la lutte contre les incendies. Grâce à cette version, le S-70i est également capable de mener des missions de recherche et sauvetage (Search and Rescue), du soutien logistique ainsi que des opérations de services médicaux d'urgence (dits EMS). Enfin, le Firehawk possède la capacité de coordonner d'autres aéronefs lors d'opération de lutte contre les incendies.

Le S-70i est doté d'un système de pâles élargies qui lui permet notamment d'emporter des charges plus importantes en comparaison du S-70A. Il peut ainsi transporter puis larguer plus de 3 600 litres d'eau.

Ces deux nouvelles voilures tournantes viendront compléter la flotte de Firehawk du département de lutte contre les incendies de Los Angeles, qui après livraison en opérera cinq. Los Angeles « est la première organisation municipale à avoir acquis des Firehawk, en décembre 2000 », précise Sikorsky.

Actuellement plus de 3 000 Black Hawk sont en service à travers le monde. Cet appareil équipe 28 Etats et l'ensemble de la flotte a d'ores et déjà réalisé plus de 10 millions d'heures de vol.