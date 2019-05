Sikorsky fournira 12 hélicoptères CH-53K au corps des Marines des Etats-Unis

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Les CH-53K viendront remplacer le CH-53E actuellement en service. Ils disposent d'une capacité d'emport 3 fois plus importante, d'environ 14 tonnes. La capacité d'emport sous élingue est quant à elle estimée à plus de 16 tonnes. « Le CH-53K permettra de réaliser du transport de matériel lourd. Cela peut aussi bien être des véhicules blindés, du matériel ou encore du transport de troupes afin de les acheminer sur les théâtres d'opérations à partir d'un centre d'opérations situé en mer », rapporte Sikorsky.

Sikorsky, la filiale de Lockheed Martin, a annoncé le 17 mai avoir remporté un contrat visant à fournir 12 hélicoptères de transport lourd CH-53K au corps des Marines américain (l'US Marine Corps). Le montant du contrat, lequel comprend également le soutien logistique et les pièces de rechange, est estimé à 1,13 Md$. Les livraisons débuteront à partir de 2022.

