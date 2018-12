Sierra Nevada va produire 12 A-29 Super Tucano pour le Nigeria

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

La conclusion de cette vente fait suite à plusieurs années de négociations. Déjà en août 2017, l'agence américaine chargée de la coopération en matière de défense et de sécurité (DSCA) avait annoncé que le département d'Etat avait approuvé la vente de douze Super Tucano au Nigéria. Mais les négociations avaient déjà débuté sous l'administration Obama. Elles avaient été interrompues en raison d'un bombardement mené sur des civils. En 2017, la DSCA avait ainsi annoncé qu'un volet formation serait rattaché au contrat. Les forces nigérianes devaient recevoir des enseignements relatifs au droit des conflits armés et à « l'intégration air-sol pour minimiser les dommages civils dans les opérations aériennes », avait-elle annoncé. L'annonce du contrat publiée le 29 novembre ne précise pas si cette formation est toujours d'actualité.

Le 29 novembre, le département américain à la Défense a annoncé qu'une FMS (foreign military sale) avait été conclue avec le Nigeria. Dans ce cadre, Sierra Nevada Corporation fournira douze avions d'attaque légers A-29 Super Tucano aux forces nigérianes. Le contrat est estimé à près de 345 M$ et comprend également six systèmes d'imagerie infrarouge frontale. Selon le département à la défense, le Nigéria devrait avoir réceptionné ses Super Tucano en mai 2024.

