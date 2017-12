SIA reçoit son premier A380 équipé de nouvelles cabines

Le premier très gros porteur aménagé avec les nouvelles classes a été livré le 12 décembre à Toulouse.

Environ un mois après que la compagnie asiatique ait dévoilé ses nouvelles cabines A380 début novembre (voir Air&Cosmos n°2569), Singapore Airlines a reçu le 12 décembre au centre de livraison Airbus de Toulouse son tout premier appareil équipé. Sur son total de 19 A380, Singapore Airlines va progressivement rendre les cinq premiers exemplaires qu’elle avait reçus au tout début des livraisons (à partir du 25 octobre 2007) au loueur allemand Dr Peters et va donc les remplacer par cinq appareils neufs présentant les nouveaux aménagements de cabine. Les 14 autres appareils de la flotte A380 seront à leur tour réaménagés, sous la houlette de « Services by Airbus », entre novembre 2018 et 2020.

Le « clou » des nouvelles cabines de l’A380 de SIA est sans conteste la suite de première classe, qui est équipée d’un lit escamotable dans la cloison qui une fois déplié est totalement horizontal. Quand il n’est pas déplié, le lit est flanqué d’un fauteuil en cuir capable de pivoter sur lui-même et proposant une inclinaison jusqu’à 45° pour manger ou se détendre. Ces nouvelles suites, fabriquées par Zodiac Seats UK et conçues par le designer Jacques Pierrejean, peuvent même communiquer (pour les deux premières suites de chaque allée) et atteindre ainsi une surface au sol de 10m2.

La cabine affaires propose quant à elle des sièges conçus par JPA Design et fabriqués par la firme Jamco Corporation. Avec une assise de 25 pouces (63,5 cm), ils sont légèrement plus étroits que les sièges de la version actuelle. « Il faut noter néanmoins que nous avons pu proposer un nouvel aménagement à Singapore Airlines, grâce notamment au fait que certains petits compartiments latéraux pour des bagages ont été ôtés », explique Roland Naudy, directeur marketing cabines chez Airbus. Ces aménagements spécifiques ne correspondent pas exactement à ceux qui avaient été présentés par Airbus lors du dernier salon Aircraft Interiors de Hambourg (capacité supplémentaire de sièges avec réaménagement des escaliers pour monter au pont supérieur, élévation des compartiments PNC et aménagement des galleys arrières). « Nous sommes néanmoins dans la même démarche de proposer un aménagement à la carte à nos compagnies clientes », précise Roland Naudy.

Au total, le nouvel Airbus A380 réaménagé présente une configuration de 471 sièges répartis en quatre classes : six suites de première classe et 78 sièges de classe affaires sur le pont supérieur, et 44 sièges de classe premium et 343 sièges de classe économique sur le pont inférieur. Grâce notamment aux aménagements évoqués plus haut, cette configuration est donc supérieure à la plus « densifiée » des configurations précédentes de 441 sièges (333 en classe économique, 36 en premium, 60 en business et 12 suites de première classe). L’ensemble des nouveaux aménagements de cabines de l’A380 a nécessité quatre ans de travail et un investissement de 850 M$. La première ligne qui sera opérée commercialement avec les nouveaux aménagements A380 est Singapour-Sydney, à partir du 18 décembre. Même si le détail des autres déploiements n’est pas encore communiqué par SIA, les lignes européennes avec plusieurs fréquences quotidiennes comme Londres-Heathrow devraient être privilégiées, ainsi que les routes vers Hong Kong et Shanghai.