SIA lancera son Singapour-New York le 11 octobre

Le vol de Singapore Airlines sera effectué en A350-900ULR (Ultra long-courrier) et sera à cette date, le plus long vol commercial du monde avec une durée de 18h45.

C'est parti pour le "teasing" de Singapore Airlines concernant le "plus long vol du monde". La compagnie asiatique vient en effet de lever le voile sur la ligne directe Singapour-New York (Newark) qui sera lancée le 11 octobre et sera effectuée en A350-900ULR (Ultra long-courrier). Elle sera à cette date la plus longue ligne commerciale du monde avec un temps de vol de 18 heures et 45 minutes, et une distance parcourue de 9 000 miles nautiques (16 700 km).

Les premiers vols seront effectués à compter du 11 octobre prochain, à raison de trois fréquences par semaine, puis seront quotidiens à partir du 18 octobre. Côté cabines, SIA a opté, compte tenu de la durée exceptionnelle du vol, pour une configuration extrêmement spacieuse. Les vols seront bi-classe avec seulement 161 sièges au total (94 Premium economy et 67 classe affaires). Pour mémoire, les spécifications de capacités pour l'Airbus A350-900 classique varient entre 325 et 400 sièges. L'A350-900ULR va donc proposer moitié moins de sièges que la jauge de capacités la plus basse. Même si cette configuration très spacieuse s'explique aussi par l'équilibre de poids que SIA doit garder compte tenu de l'emport de carburant supplémentaire, la compagnie asiatique va devoir faire un yield très efficace pour concilier recette unitaire et remplissage des avions. A ce titre, les prix d'appels qui seront communiqués ultérieurement seront intéressants à examiner.

Singapore Airlines compte actuellement 21 A350-900 en opération dans sa flotte et 46 autres appareils en commande ferme, dont 7 en version ULR. Le premier A350-900ULR devrait être livré en septembre, et les six autres livrés d'ici la fin de l'année. L'A350-900ULR devrait par la suite être mis aussi sur une ligne Singapour-Los Angeles.