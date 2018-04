Série Métiers : chef de projets au bureau d'études de Factem

Imane Masselis a choisi de travailler non loin de là où elle a obtenu ses diplômes. Et c'est finalement la société normande Factem qui profite des compétences de cette franco-marocaine.

Société spécialisée dans la conception, le développement et la production d'équipements acoustiques permettant la transmission de la parole de façon intelligible dans des environnements bruyants, Factem attire assurément les jeunes talents. L'intégration d'Imane Masselis en constitue une nouvelle preuve. Mais c'est l'existence de repères en Normandie qui a décidé cette jeune mère de famille à poursuivre sa carrière professionnelle au sein de cette entreprise de Bayeux dans le Calvados.

Etudes en France.

Pour bien comprendre le parcours de cette jeune trentenaire qui a acquis la double nationalité franco-marocaine en 2012, il convient d'effectuer, un retour en arrière. Et plus précisément en 2004, date à laquelle cette native de Casablanca décide de poursuivre ses études supérieures en France à l'Université de Caen. Son premier contact avec l'industrie aéronautique intervient en quatrième année d'école d'ingénieur à Issoudun (Indre). Et plus précisément chez Sicma à la faveur d'un stage de plusieurs mois. Au sein de ce fabricant de sièges d'avions, elle rédige un guide métier. Elle se familiarise, pour l'occasion, avec l'ambiance d'un bureau d'études.

Une fois ses études terminées, cette fille d'entrepreneur par son père et d'assistante de direction par sa mère opte pour le secteur automobile. Elle est embauchée chez Faurecia à Flers dans l'Orne au poste d'ingénieur développement en mécatronique. Elle travaille, alors, sur les mécanismes de réglage des sièges de voiture. Puis, pour des raisons personnelles, elle quitte provisoirement le monde de l'industrie pour devenir professeur en école d'ingénieurs à l'ENSI Caen et l'ICAM de Nantes. Enfin et préalablement à son incorporation au sein des effectifs de Factem début mars 2017, elle effectue un séjour de deux ans chez Parker à Evreux en tant qu'ingénieur applications.

Intégration rapide.

Directement embauchée en CDI avec une période d'essai de trois mois renouvelable, Imane Masselis a très rapidement pris ses marques chez Factem. D'autant plus rapidement d'ailleurs qu'on lui a confié le développement du nouveau combiné de la radio contact. Et il n'y a pas de temps à perdre puisque ce nouveau produit doit être mis en production d'ici la fin de l'année 2018, voire même avant.

Parfaitement autonome à son poste, la chef de projets au bureau d'études et projets "assure le suivi du projet depuis la phase concept jusqu'à la vie série. Je travaille, pour ce faire, avec les dessinateurs projeteurs. Je peux être amenée à compléter éventuellement leur travail en faisant moi même de la conception au travers du logiciel Solidworks. J'assume, par ailleurs, l'interface avec les clients en rédigeant en commun le cahier des charges et en effectuant des points réguliers de l'état d'avancement du projet. Autre interface que je réalise, celle avec les fournisseurs. Enfin et pour des parties propres à Factem cette fois, je travaille avec le laboratoire d'essais pour la qualification du nouveau produit en France et à l'étranger. J'effectue, parallèlement, un reporting avec la hiérarchie et assure la coordination avec les différents corps de métiers que sont l'acoustique, l'électronique et la mécanique. Les qualités requises pour ce poste sont l'organisation compte tenu des délais réduits de réalisation, la rigueur et la minutie".

Parlant couramment le français, l'anglais et l'arabe et disposant de notions d'espagnol, Imane Masselis doit faire face dans son travail à des imprévus. Pour s'en prémunir, elle essaie de faire une analyse des modes de défaillance afin de les éviter.

Perspectives de premier ordre.

Travaillant à ses heures perdues à la remise en état d'un Combi Van de Volkswagen, Imane Masselis n'ignore rien des perspectives de carrière... séduisantes que lui offre Factem. "Il y a des métiers qui vont évoluer en fonction du développement de l'entreprise. Il y aura donc nécessairement des créations de postes. Pour l'heure, le fait de gérer moi même des projets de A à Z est très formateur. C'est la première fois que cela touche autant de corps de métiers. Comme je vais gagner en compétence, je pourrai donc à l'avenir prétendre à des postes à plus forte responsabilité, notamment managériale", explique t'elle.

Et de conclure en indiquant que "l'emploi des femmes se démocratise dans tous les secteurs de l'industrie et l'aéronautique en fait partie. Les femmes n'ont donc pas à avoir d'appréhension vis-à-vis des métiers dits techniques. C'est l'expérience qui prime au final".

BIO EXPRESS

Age : 31 ans

Formation : BAC Scientifique, Deug électronique, électrotechnique et automatique en 2006, Ingénieur mécanique à l'ENSI Caen en 2009.

Entrée chez Factem : 6 mars 2017.

Centres d'intérêt : sport, voyages et... réparation automobile.