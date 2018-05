Serge Dassault s'est éteint

L'ancien président de Dassault Aviation et d'Electronique Marcel Dassault, devenue depuis Dassault Systèmes, est décédé à Paris à l'âge de 93 ans.

Pour rien au monde, Serge Dassault n'aurait raté la présentation, à la presse et aux analystes financiers, des résultats annuels de la société Dassault Aviation qu'il présida de 1986 à 2000. A la dernière, qui s'est traditionnellement déroulée sur la péniche en mars, l'oeil bleu était toujours très vif. Il s'est éteint ce lundi 28 mai 2018 à l'âge de 93 ans. Comme son père, Marcel Dassault, il avait la passion de l'aviation. La famille de jets d'affaires Dassault Falcon lui doit beaucoup. Il y a cru dès les débuts. Quand Serge Dassault prend les rênes de Dassault Aviation, l'avion de combat Rafale en est encore au stade du prototype. Là encore, il portera ce programme de toutes ses forces, malgré des vents parfois forts contraires. Une persévérance qui portera ses fruits après une longue traversée avec le premier contrat à l'export en février 2015 à l'Egypte, suivront le Qatar et l'Inde. Comme pour les Falcon, Serge Dassault y a cru jusqu'au bout. Il est heureux qu'il ait pu être le témoin des succès opérationnels et commerciaux de cet avion de combat dont la polyvalence n'est pas à démontrer. Enfin, "sa réussite industrielle et financière ne peut être discutée" pour emprunter à Claude Carlier, auteur d'un ouvrage "Dassault, de Marcel à Serge". Et d'ajouter : "ne se contentant pas de vivre des rentes d'un héritage, il s'est totalement investi dans ses entreprises et a su les faire prospérer. La valeur 2016 du groupe Dassault est environ dix fois supérieure à celle de 1986 lors du décès de son père".