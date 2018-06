SenseFly et IN-FLIGHT Data s'associent pour des essais BVLOS

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le 4 juin, senseFly a annoncé s'être associé à IN-FLIGHT Data afin de conduire des vols hors vue au Canada. L'objectif est de démontrer l'apport de ce type de vol, permettant de conduire des inspections et des missions d'observation sur de longues distances.

L'entreprise suisse senseFly et le canadien IN-FLIGHT Data vont mener des essais de vols hors vue (BVLOS).

