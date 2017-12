Selfie géant

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Lancé le 5 juillet 2012 par une Ariane 5 ECA , Meteosat 10 est le satellite troisième de la série Meteosat Seconde Génération (MSG), qui assure la surveillance opérationnelle du temps sur l'Europe et l'Afrique pour le compte de l’organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques Eumetsat (voir notre article sur les 40 ans de Meteosat ).

Comme le précise Gil Denis, webmaster du site Un regard sur la Terre , tous les humains vivant sur notre planète sont sur cette image. Certains dorment, d’autres sont cachés derrière la Terre mais tout le monde est là, même l’équipage de la Station spatiale internationale, de nouveau composé de six membres d’équipages depuis le 19 décembre.

Mais, à l’approche des fêtes de fin d’année, nous avons finalement retenu cette vue de la Terre, prise en couleurs naturelles par le satellite de météorologie Meteosat 10 le 21 décembre à 16h00 UTC. C’était lors du solstice d’hiver , le jour le plus court de l’année dans l’hémisphère Nord.

Depuis l’apparition sur le site de partage américain Reddit à l’aube ce 22 décembre (heure française), la photo (de piètre qualité mais très vraisemblable) d’un coupé sportif Tesla monté sur un adaptateur de fusée Falcon 9 (avec visiblement une caméra montée à l’avant) agite les forums de spécialistes et les réseaux sociaux, et chacun de donner son avis sur le fait qu’il s’agit d’un montage ou pas.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Stage TECHNICIEN BAC+3 : Conception mécanique CAO et industrialisation d'un standard d'outillages pour des essais de recette RF d'équipements d'antennes spatiales - H/F

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.