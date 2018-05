Second vol propulsé pour le SpaceShipTwo

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

C’est donc 9,2 km de plus que lors du premier essai, mais encore 2,3 moins que l’objectif final : 80 km.

SpaceShipTwo (VSS Unity), emporté par l’avion porteur White KnightTwo (VSS Eve) et piloté par Dave Mackay et Mark « Forger » Stucky, a cette fois culminé à 34,9 km, lors d’un vol de 31 secondes atteignant Mach 1,9.

Le premier vol propulsé de l’avion-fusée de Virgin Galactic était intervenu le 5 avril , avait duré 30 secondes, permettant à l’engin d’atteindre une vitesse de Mach 1,87 et une altitude de 25,7 km.

