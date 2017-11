Secamic s'implante au Brésil

La Secamic, présidée par Bertrand Lucereau, inaugure le nouveau site industriel de sa filiale brésilienne Secaleap qui travaillera pour Zodiac Aerospace Services.

L'entreprise française Secamic, fondée et présidée par Bertrand Lucereau, vient d'inaugurer officiellement le site industriel de sa filiale brésilienne Secaleap. Implantée sur le site aéronautique de Sao José dos Campos, Secaleap est station de réparation agréée, certifiée Part 145, EASA, FAA et ANAC, et spécialisée dans la MRO et plus spécialement dans la réparation de matériels pneumatiques : kit de flottabilité, gilet et radeau de sauvetage, toboggan d'évacuation. Des produits sur lesquels Zodiac Aerospace Services est en force et il n'est donc pas surprenant que Zodiac Aerospace Services s'appuie sur Secaleap. Cette coopération industrielle avec Secamic ne devrait pas s'arrêter là puisque Zodiac Aerospace Services a d'ores et déjà annoncé "qu'elle souhaitait voir Secaleap se développer dans d'autres spécialités du groupe".

Et pour cause, Zodiac Aerospace Services veut intensifier sa croissance sur le marché brésilien en particulier et sur le marché latino-américain en général. La maison-mère de Secaleap est spécialisée "dans la vente et la modernisation d'aéronefs d'occasion ainsi que dans le MCO et la fourniture de pièces de rechange et d'équipements aéronautiques". Pour la cérémonie d'inauguration de sa filiale, Bertrand Lucereau a réuni plus de 150 invités : présidents de sociétés, représentants des autorités françaises, chefs d'états-majors des armées brésiliennes et parlementaires des Etats de Rio de Janeiro et de Sao Paulo.