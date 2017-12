Secamic reprend la société Aerotec Group

L'entreprise fondée et dirigée par Bertrand Lucereau annonce qu'elle a racheté la société drômoise Aerotec Group rebaptisée Secaero.

Bertrand Lucereau, le fondateur et président de Secamic, enchaîne les annonces. Moins d'une semaine après avoir inauguré le nouveau site industriel de sa filiale Secaleap au Brésil, le président de Secamic annonce la reprise de la société drômoise Aerotec Group. Implantée sur l'aérodrome de Valence à Chabeuil, Aerotec Group, désormais rebaptisée Secaero, est spécialisée en modernisation et maintenance d'hélicoptères avec en plus une expertise en optronique. Aerotec Group devenue Secaero a en effet développé une solution technique pour répondre aux besoins des opérateurs d'hélicoptères souhaitant voler de nuit.

Ce que l'on appelle "la nocturnisation" des cockpits d'hélicoptère et des feux extérieurs. Une modification connue sous le nom d'Ecjil (équipement compatible pour jumelles d'intensification de lumière) et liée exclusivement à l'utilisation des jumelles de vision nocturne Hela Mk2, dont Secaero assure la conception et la fabrication. Un savoir-faire qui vient compléter utilement les activités de Secamic qui est notamment spécialisée dans la vente d'aéronefs de seconde main. Autre synergie, la maintenance. Secaero est spécialisée dans les hélicoptères, secteur où est aussi présente Secamic. Avec plus de 100 salariés et un chiffre d'affaires de près de 60 M€, Secamic est un acteur majeur de la MRO, MCO et la vente de pièces de rechange.