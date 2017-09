Sea Ceptor : la Royal Navy mène les premiers tirs

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Grâce au missile CAMM mis en œuvre dans le système Sea Ceptor, les frégates possèderont une meilleure portée. Leur vitesse, leur liaison de données ainsi que leur tête chercheuse « permettent aux missiles d'intercepter des menaces plus complexes », rapporte MBDA.

Le Sea Ceptor devra remplacer à termes le système Sea Wolf sur les frégates de type 23. Cette modernisation fait partie du programme d'extension de la durée de vie des bâtiments de la Royal Navy . Grâce à ce nouveau système de défense sol-air, utilisant des missiles CAMM , les frégates britanniques de type 23 voient leurs capacités améliorées. Ainsi, MBDA déclare que le « Sea Ceptor fournira une protection accrue de la Royal Navy contre les missiles de croisière anti-navires, les aéronefs et autres menaces de haut degré ».

