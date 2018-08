Scoot va remonter ses tarifs à cause de la hausse du carburant

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Scoot avait abandonné ses surcharges carburant en mars 2016, quand les prix du pétrole avaient enregistré six ans de baisse. Scoot a aussi annoncé que, afin de baisser ses coûts, elle allait revoir les contrats avec ses fournisseurs et trouver des moyens d'améliorer la productivité.

A partir du 1er septembre, les tarifs de Scoot devraient donc remonter dans une fourchette comprise entre 3,65$ et 22$ en fonction de la longueur des routes. La compagnie précise que le pétrole est à présent d'environ 90 $ le baril, soit une hausse de 40% en une année. Le carburant représente environ 32% du total des coûts de la compagnie indonésienne.

Est ce le début du remontée générale des tarifs qui pourraient remettre en cause la compétitivité des low cost long courrier face aux compagnies classiques ? Toujours est il que Scoot, la filiale low cost long courrier de Singapore Airlines a annoncé au début du mois d'août une remontée générale de ses tarifs de base, justifiant cette action par l'évolution à la hausse des prix du pétrole.

