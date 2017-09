Scoot Airlines pas encore prête pour des vols Inde-Europe

La filiale low cost de Singapore Airlines a démenti les projets de vols entre l'Inde et l'Europe annoncés par son directeur en Inde. Ce n'est pourtant qu'une question de temps.

Scoot Airlines, la filiale low cost de Singapore Airlines, a démenti les annonces faites par son directeur pour le marché indien, Barath Mahadevan, et selon lequel Scoot Airlines s'apprêtait à lancer des vols long-courriers entre l'Inde et l'Europe, utilisant ainsi ses droits de 5ème liberté. "Nous pouvons opérer des vols directs entre les aéroports de Mumbai, Delhi, Chennai ou Kolkata et des destinations comme Copenhague, Manchester ou Vienne", avait indiqué Barath Mahadevan au magazine "Times of India". Et d'évoquer des tarifs aller-retour à 340 euros, pratiquement moitié prix par rapport aux tarifs actuellement proposés sur les liaisons Inde-Europe. Scoot Airlines, qui dispose d'une flotte de 15 Boeing 787-9 aux côtés des 23 Airbus A320 hérités de la fusion avec Tigerair, assure des vols sur Athènes de et vers Singapour.

L'Europe est une cible logique pour Scoot Airlines. Au départ de Singapour mais aussi du marché indien à terme. D'autant que les compagnies aériennes low cost indiennes comme IndiGo et SpiceJet ne cachent plus qu'elles ont des ambitions sur le low cost long-courrier. Pour autant, les propos du directeur de Scoot Airlines en Inde sont aujourd'hui "politiquement incorrects" dans le contexte de privatisation d'Air India qui partage le marché du long-courrier avec Jet Airways face aux acteurs européens Air France/KLM, Lufthansa et British Airways.