SCAF : Lancement des études d'ici mi 2019

La ministre des armées a annoncé un accord avec l’Allemagne pour entamer les études relatives au Système de Combat Aérien Futur.

Le 20 novembre 2018, par un Tweet, la ministre des armées, Florence Parly a annoncé le lancement d'ici mi 2019 des études d’architecture et de conception du Sytème de Combat Aérien Futur (SCAF) avec l’Allemagne : « Étape décisive aujourd’hui avec l’accord pour entamer les études d’architecture et de conception et le lancement de démonstrateurs (avion et moteur) d’ici mi-2019. Ça avance ! »

Paris et Berlin ont officialisé leur volonté de collaborer ensemble au développement d’un système de combat aérien futur en juillet 2017 à l’occasion d’un conseil franco-allemand de défense.

En avril 2018, à l’occasion du salon ILA de Berlin, les chefs d’état major des armées de l’air allemandes et françaises avaient signé un accord sur un besoin opérationnel de haut niveau concernant ce futur système. En parallèle, Airbus et Dassault Aviation avaient annoncé la signature d’un accord de coopération pour ce programme.

Le 19 juin 2018, les deux ministres de la défense signaient une lettre d’intention commune pour le SCAF, prévoyant le lancement d’une phase d’étude d’ici la fin de l’année 2018. En juin le ministère des armées annonçait également le lancement rapide de démonstrations : « Ces actions technologiques devront préfigurer, à l’horizon 2025, les concepts à retenir pour le futur système opérationnel. »

La lettre d’intention désignait la France comme nation leader du projet et prévoyait la possibilité pour des partenaires, en particulier européens de se joindre au projet. L’Espagne semble aujourd'hui envisager la possibilité de rejoindre l’initiative franco-allemande.

Le SCAF prévoit le développement d’un système de systèmes mettant en réseau des plateformes, des effecteurs, des capteurs et des centres de commandement. Il devrait comprendre un nouveau chasseur habité ainsi que différents drones. Il devrait notamment remplacer à l'horizon 2040 le Rafale pour la France et le Typhoon pour l'Allemagne.