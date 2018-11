SaudiGulf Airlines prend le Leap-1A pour ses Airbus A320neo

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le montant du contrat, qui comprend la commande ferme de moteurs et un accord de maintenance des CFMI Leap à long terme, est de plus d'un milliard de dollars.

Al-Qahtani Aviation, compagnie aérienne parente de SaudiGulf Airlines et CFM International ont signé un accord d'achat de turboréacteurs CFMI LEAP-1A pour motoriser 10 appareils de la famille Airbus A320neo en ferme et 10 en option, dont les livraisons devraient débuter en 2023.

