Saudia accélère la modernisation de sa flotte

Saudia ou Saudi Arabian Airlines réceptionnera pas moins de 30 avions Airbus et Boeing flambants neufs en 2017. Un record dans l'histoire de la compagnie aérienne. Sur ce total, 22 gros-porteurs : des Boeing 777-300ER et 787-9 ainsi que des Airbus A330 Régional, version de l'A330-300 allégée et dédiée aux liaisons régionales. Les autres seront les premiers Airbus A320ceo et A320neo commandés lors de l'édition 2015 du Salon du Bourget.

L'année dernière, Saudia avait déjà réceptionné pas moins de 29 appareils dont au moins quatre Boeing 787-9 et un 777-300ER achetés en direct ainsi que ses huit premiers A330 Régional. Ces arrivées d'avions neufs en flotte s'accompagne d'une accélération du retrait des appareils en service. Quatre Boeing 747-400 ont ainsi été sortis d'exploitation en 2016. Le retrait des 15 Embraer E170 a également commencé et sera entièrement achevé à la fin de cette année.

Idem pour les Boeing 777-200ER. Cinq ont déjà été retirés du service et les 18 exemplaires restants le seront également d'ici à la fin 2017. La sortie des Airbus A320 de première génération est également programmée. Ils devraient tous être remplacés à la fin 2018.