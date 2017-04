« Satellites et gaz à effet de serre » mardi 18 avril

Le septième Mardi de l'espace 2016-2017 du Cnes et de l'association Bar des Sciences se tiendra mardi 18 avril au Café du Pont Neuf, à Paris. Au programme : « Satellites et gaz à effet de serre ».

Présentation de la soirée.

« La COP21 qui s’est déroulée à Paris fin 2015 a montré l’urgence de réduire les émissions de CO2. Le dernier rapport du GIEC a réaffirmé le rôle primordial de ce gaz à effet de serre dans le bouleversement climatique en cours et sa teneur dans l’atmosphère de ne cesse de croitre depuis le début du XXe siècle. Si la végétation et les océans sont en mesure de pomper en moyenne la moitié du CO2 produit par les activités humaines, on ne sait pas si cette absorption va continuer au cours des prochaines décennies. Par ailleurs, la déforestation et la gestion des forêts sont des éléments importants qui contrôlent le cycle du carbone dans la végétation et les sols.

Jusqu’où les océans seront capables d’absorber le CO2 ? Sous l’impact de l’élévation de la température et de l’augmentation des événements extrêmes comme sécheresses ou inondations, quelles réponses des forêts boréales, équatoriales ou des zones tempérées ? Comment observer ces évolutions dans l’espace et le temps ? Que peut-on apprendre des réseaux sol ? Comment les données spatiales peuvent apporter une pièce au puzzle ? Quelles sont les techniques en cours et envisagées pour le futur ? »

Intervenants.

Carole Deniel, responsable du programme Chimie de l'Atmosphère au Cnes

Philippe Ciais, directeur de recherche au CEA et chercheur au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (LSCE)

Rendez-vous mardi 18 avril 2017 au Café du Pont Neuf à Paris, de 19h30 à 21h30.

Depuis 2011, tous les troisièmes mardis du mois entre octobre et juin, le Cnes, en partenariat avec l'association Bar des Sciences, organise les Mardis de l’espace. Ces soirées s’articulent autour d’un thème spatial présenté par des experts et des personnalités du domaine. Un journaliste fait le lien entre les intervenants et les questions du public, tandis qu’un pianiste ponctue les débats d’intermèdes musicaux.

Le Café du Pont Neuf se situe au 14, quai du Louvre dans le 1er arrondissement.

Soirée libre d’accès (une consommation obligatoire) et ouverte à tous.

Renseignements sur https://cnes.fr/fr/mardis-de-lespace-2016-2017