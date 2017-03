[SATELLITE 2017] Visite à Washington du secrétaire d'État Christophe Sirugue

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Député (PS) de Saône et Loire, Christophe Sirugue, 50 ans, a été vice-président de l'Assemblée nationale de 2012 à 2014. Il a intégré l'équipe de Bercy le 1 er septembre dernier (après la démission d'Emmanuel Macron), d'abord comme secrétaire d'Éta t chargé de l'Industrie puis, depuis le 28 février, comme secrétaire d'État chargé de l'Industrie, du Numérique et de l'Innovation.

Le secrétaire d'État s'est notamment rendu sur les stands d'exposition des grandes entreprises françaises présentes sur le congrès. Sur le stand Airbus, il a été accueilli par Nicolas Chamussy, vice-président exécutif de la division Space Systems . Sur celui d'Airbus Safran Launchers, il s'est entretenu avec Jean-Christophe Henoux, directeur de la stratégie, et Vincent Peypoudat, directeur de Pyroalliance (filiale d'ASL) . Chez Arianespace, il a pu féliciter Stéphane Israël, qui venait de recevoir son prix « Satellite Executive » . Chez Thales Alenia Space enfin, il a rencontré Frédéric Lorscheider, vice-président exécutif Industrie.

En dépla cement aux Etats-Unis pour trois jours, Christophe Sirugue, secrétaire d'État chargé de l'Industrie auprès de Michel Sapin (ministre de l'Économie et des Finances), a fait escale le 8 mars à Washington, pour visiter le salon Satellite 2017 , avant de rejoindre Détroit puis Chicago pour parler automobile.

Christophe Sirugue, secrétaire d'État chargé de l'Industrie auprès du ministre de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie, du Numérique et de l'Innovation, était présent hier après-midi au salon Satellite 2017.

