[SATELLITE 2017] Eutelsat au service du GNSS européen

Le futur satellite Eutelsat 5 West B de l'opérateur européen sera lancé fin 2018 avec une charge utile Egnos de nouvelle génération.

Le satellite Eutelsat 5 West B, dont la construction a été confiée en octobre dernier à Airbus Defence and Space (pour la charge utile commerciale en bande Ku) et Orbital ATK (pour la plateforme GeoStar 3), doit remplacer l'an prochain Eutelsat 5 West A (ex-Atlantic Bird A), en poste sur la position 5°Ouest depuis juillet 2002 (avec une durée de vie initiale de 15 ans). Il doit ainsi poursuivre la diffusion de contenus audiovisuels, radiophoniques et numériques pour les marchés français, italien et algérien.

Mais il va également embarquer Egnos Geo-3, une charge utile de nouvelle génération qui, à l'aide de deux répéteurs en bande L qui agissent par augmentation ou recouvrement des messages des systèmes de positionnement par satellite (GNSS), doit effectuer des mesures plus précises pour le compte d'Egnos (European Geostationary Navigation Overlay Service), le service européen de navigation par recouvrement géostationnaire.

C'est la GSA (l'agence du GNSS par satellite européen), chargée de l'exploitation d'Egnos, qui a sélectionné Eutelsat pour assurer le développement d'Egnos Geo-3, son intégration sur le satellite Eutelsat 5 West B, et son exploitation de 2019 à 2034. Le contrat de long terme s'élève à 102 M€.